Del Genio: “Napoli di Conte inferiore nel gioco a quello di Spalletti ma superiore come rosa”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Canale 8, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal: “Una mossa a sorpresa di Conte potrebbe essere quella di vedere Neres titolare, ma non credo giochi al posto di Kvaratskhelia. Conte ha il polso della situazione, forse ieri in conferenza ha voluto un po’ stimolare Kvaratskhelia che resta un calciatore che fa la differenza anche se non è al 100%. Io Neres lo vedo come l’alternativa a Politano, ma se Conte la vede diversamente avrà ragione lui.

Politano è un giocatore che fa della velocità e della brillantezza le sue qualità migliori. Non potrà fare tutto il campionato da titolare, ha bisogno di uno con cui alternarsi. Per me Neres ha meno chance di diventare titolare se facesse l’alternativa a Kvaratskhelia e non Politano. Ognuno di noi ha le sue preferenze, ma conta il fatto che il Napoli abbia delle alternative valide.

Nel gioco questo non è un Napoli che si avvicina a quello di Spalletti, ma come rosa ed alternative siamo ad un livello superiore.

Lukaku? Il miglioramento che può arrivare spero arrivi sin da domani e mi riferisco ad una maggiore presenza in zona goal. Ha fatto già tre gol di cui uno su rigore e uno a gara chiusa a Cagliari, poi l’altro lo ha fatto al Parma che non aveva un portiere vero. L’ho visto poche volte calciare in porta e poche volte a chiudere l’azione. Se fa quel lavoro a 30 metri dalla porta fa fatica ad andare a chiudere le azioni”.