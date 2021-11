Del Genio: "Napoli pure al di sopra delle sue possibilità, c'è chi esagera col tricolore"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della prova del Napoli: "La gara è stata deludente, giocata male, e letta male sia nella formazione che soprattutto nei campi ritardati. Come a Salerno, prova negativa ed il problema che denuncio da tempo è che i trequartisti non sono ai loro livelli: Politano, Zielinski ed Insigne, poi Lozano che entra, sono al di sotto del loro solito rendimento. E con la loro prova negativa hanno risucchiato anche Osimhen. Io avrei fatto giocare Petagna dall'inizio, con Osimhen, Spalletti invece ha fatto entrare Petagna al 90', ma anche Ounas all'85'. Dal 60' erano chiamati invece questi cambi.

Spalletti nel post ci ha fatto capire che erano più adatte quelle caratteristiche, ma poi non ha ovviato. Pure Mertens in quegli uno-due che chiedeva Spalletti era più adatto, tutto troppo tardi. Poi la perdevamo forse, chissà, ma Elmas e Lozano per caratteristiche non erano l'ideale. Stiamo facendo solo complimenti a Spalletti per ciò che sta facendo, nessuno glieli nega, ma col Verona non si spiegano quei cambi all'86'. Mertens e Ounas 4 minuti? E' poco. Insigne? Lo storico ci dice che queste partite le soffre, poi è a 0 gol ancora su azione in campionato.

Buon punto? Noi stiamo facendo più delle nostre possibilità, ma in giro c'è una sopravvalutazione esagerata, alcuni già parlano di Scudetto, sopravvalutano alcuni elementi, ma ci sono limiti che si evidenziano ma che speriamo possano condizionare meno possibile. Bisognerebbe avere più prudenza, ma si fanno prendere subito la mano, a volte dicono che è tutto da buttare, è da B, sono scarsi, poi altre volte sono i migliori, da pallone d'oro ed il miglior allenatore al mondo".