Del Genio: "Napoli sempre naif, stare in ritiro fino al 15 agosto è un'anomalia"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Se non sbaglio il Napoli è attualmente l'unica squadra che resterà in ritiro fino al 15 agosto, mentre tutte le altre sono tornate. Il Napoli è sempre naif, particolare, segue delle sue strade che le altre non ripetono. Una squadra che resta in ritiro fino a sette giorni prima dell'inizio del campionato è un'anomalia, è una cosa unica".