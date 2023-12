Del Genio: “Natan va sostenuto, ha avuto solo sfortuna di capitare in un Napoli che non funziona”

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri'

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': “Natan? Se alcuni di voi l’avete preso di mira perchè sentite qualcuno ce va raccontando alcuni presunti errori di Natan, non ci posso fare niente. Prendono di mira quello più debole, per me invece il ragazzo va aiutato e sostenuto. Finora ha avuto solo la sfortuna di capitare in un Napoli che non funziona, mentre l’anno scorso sarebbe andato benissimo anche lui perchè la squadra era una macchina perfetta”.