Del Genio: "Ndombele? Il Napoli può pensare di riscattarlo a una cifra più bassa"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Elmas è il titolare aggiunto di questo Napoli, è il quattordicesimo uomo. Sia quando subentra che quando parte titolare dà il suo contributo, anche con gol importantissimi come a Bergamo con l'Atalanta. E' sempre più coinvolto in questa stagione.

Ndombele? Mi sembra in crescita, e non perché ha segnato. Si vedevano sempre le sue potenzialità ma non riusciva a concretizzare le sue giocate, ora invece mi sembra più dentro l'azione e diventa determinante. Non mi stupirebbe se il Napoli provasse a riscattarlo ad una cifra diversa rispetto ai 30 milioni pattuiti col Tottenham".