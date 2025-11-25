Del Genio: “Nessun disastro nel 2T con l’Atalanta, firmerei per partite come quella”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Col Qarabag era giusto confermare la formazione, quindi condivido la scelta di Conte. Una partita che arriva in mezzo a due partite, una fatta, una da fare, Atalanta e Roma, difficili e con squadre che secondo me sono più forti del Qarabag. Però non era giusto fare turnover, non era nemmeno possibile, perché non è che ci sono tutte le alternative a disposizione causa infortuni. Quindi mi sembra tutto corretto, la scelta del degli uomini e la scelta della conferma del sistema di gioco, riproporre Olivera, che negli ultimi tempi sembrava in crescita però poi aveva giocato un po' meno.

Con l’Atalanta a me il Napoli ha convinto moltissimo nel primo tempo, però non sono tra quelli che poi dice: ‘Visto il secondo tempo, il solito disastro…’ Nessun disastro, il secondo tempo è una cosa abbastanza normale di calcio. Basterebbe seguire un numero maggiore di partite per vedere che quando una squadra è 3-0 in quello che possiamo definire è uno scontro alla pari, perché l'Atalanta, lasciamo perdere la classifica, ha un organico di primissimo piano e lo stiamo vedendo per quello che sta facendo in Champions. Poi in campionato finora gli è andata male, però, l'Atalanta è una squadra molto forte. Quindi è chiaro che Palladino mette mano, fa il cambio Scamacca, non hanno più nulla da perdere e si buttano in avanti. Noi che dobbiamo fare? Molte energie l'abbiamo spese nel primo tempo, tutto sommato andandosela riguardare senza l'ansia del 3-1 che ci ha trasmesso un po' d'ansia quel gol, perché pensavamo se arriva il 3-2 poi chissà che succede nei minuti finali. Però questo pensiero non corrispondeva a quello che succedeva sul campo, perché l'Atalanta poi non ha prodotto palle gol clamorose, né nulla di particolare. Quindi il Napoli comunque si è difeso troppo forse sì, ma non aveva più la forza per attaccare, però si è difeso bene con ordine. Quindi non ha corso rischi, insomma come ho detto ieri, se mi dicono dove si può firmare per partite come Napoli-Atalanta vado a firmare.

Qarabag? Non c’è più il rischio sorpresa, proprio per i punti, per il pareggio col Chelsea, per la vittoria in casa del Benfica in rimonta, per tante cose che il Qarabag ha dimostrato e che il Napoli avrà sicuramente analizzato bene, andando a vedere i video. Quindi immagino che fattore sorpresa che il rischio è più grande quando si affrontano queste squadre che non sono molto conosciute, perché un campionato chiaramente non viene trasmesso. Si può vedere qualche cosa quando giocano in Champions, ma in Champions sono tante partite in contemporanea, quindi è difficile che uno si metta tutta la serata a vedere il Qarabag. Quindi le informazioni sono poche, poi fai il focus quando ci devi giocare contro, sapendo però che hanno fatto sette punti e che sono una buona squadra. Quindi concentrazione, attenzione da parte del Napoli, non mancheranno per rischio sotto valutazione avversario, non c'è”.