Sacchi svela: "Ho portato Conte alla Juve. Maradona? Mi voleva al Napoli, ecco cosa mi diceva"
Oggi alle 16:00Le Interviste
di Antonio Noto

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Maradona mi voleva a Napoli, però avevo una squadra che già mi voleva ed ero stato preso dal presidente Berlusconi, allenavo il Parma e aveva constatato che, ogni volta che giocavamo contro i rossoneri, vincevamo noi. Maradona mi disse che con lui e Careca avrei avuto vita facile perché avrebbero segnato ogni partita. Ho conosciuto Diego quando l’ho fatto venire a casa mia a Milano, è stato un grandissimo calciatore di una bellezza straordinaria.

Conte è stato un mio calciatore, lo portai io ad allenare alla Juventus, c’era un dirigente che aveva scelto degli altri profili e io gli dissi di prendere lui. C’è grande affetto tra di noi, sono contento che sia a Napoli perché parliamo di una squadra di prima categoria”.