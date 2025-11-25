Sacchi svela: “Ho portato Conte alla Juve. Maradona? Mi voleva al Napoli, ecco cosa mi diceva"

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Maradona mi voleva a Napoli, però avevo una squadra che già mi voleva ed ero stato preso dal presidente Berlusconi, allenavo il Parma e aveva constatato che, ogni volta che giocavamo contro i rossoneri, vincevamo noi. Maradona mi disse che con lui e Careca avrei avuto vita facile perché avrebbero segnato ogni partita. Ho conosciuto Diego quando l’ho fatto venire a casa mia a Milano, è stato un grandissimo calciatore di una bellezza straordinaria.

Conte è stato un mio calciatore, lo portai io ad allenare alla Juventus, c’era un dirigente che aveva scelto degli altri profili e io gli dissi di prendere lui. C’è grande affetto tra di noi, sono contento che sia a Napoli perché parliamo di una squadra di prima categoria”.