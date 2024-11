Del Genio: “Ngonge può fare il quinto a sinistra! Su Olivera…”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Olivera? Ho letto i commenti sulla partita che ha giocato contro il Brasile, ha giocato benissimo da centrale difensivo in una difesa a quattro. In fase difensiva è ottimo tanto che è capace di giocare da centrale in una difesa a 4.

Nel Napoli fa bene l’esterno, farebbe peggio da quinto perché nella fase offensiva non viene fuori gran che. La mia preferenza è che il Napoli restasse con la difesa a 4. Ngonge? Potrebbe fare, secondo me, il quinto a sinistra”.