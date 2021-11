Del Genio: "Niente sete di vendetta. Osimhen? Ancora più importante col Verona"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così in vista di Napoli-Verona nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Il Napoli non deve scendere in campo con voglia di vendetta sull'Hellas Verona, altrimenti non riuscirà a dare continuità alle ultime prestazioni. Osimhen? E' sempre importante averlo in campo. Ma è ancora più importante in partite come quella di domani col Verona, che prende in alto gli avversari e pressa. Lo sfogo Osimhen può essere determinante, l'ha già sofferto sia la Fiorentina che il Torino".