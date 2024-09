Del Genio: "Non è vero che non c'è stata rivoluzione, 5-6 dei nuovi saranno titolari o co-titolari!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "A me non sembra vero che la rivoluzione non è stata fatta. Stanno giocando Mazzocchi, Spinazzola, Neres già è entrato e ora giocheranno gli altri. In certe partite ci saranno 5-6 calciatori nuovi in campo da titolari.

Non si poteva fare quella rivoluzione che auspicavo io in una sola botta. Io l'anno scorso dicevo di cambiarne 8 perché mi giravano le scatole, ma mi rendevo conto che fosse impossibile farlo in una sola sessione di mercato. Speravo che almeno 5-6 nuovi potenziali titolari arrivassero. Io direi è stato fatto. Escludendo Rafa Marin, che per ora non è considerato pronto da Conte, gli altri sei nuovi acquisti giocheranno tanto già dalla partita col Cagliari".