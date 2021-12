Del Genio: "Non mi fidavo molto delle alternative del Napoli, ma da sabato ho una speranza"

Nel corso di ‘Si Gonfia la Rete’ su Tele A, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Non ero molto propenso a considerare molto bene le alternative del Napoli, perché negli ultimi due anni sono tutti giocatori che hanno avuto un trend in discesa. Hanno giocato pochissimo e quindi non è che mi fidassi molto. Però da sabato sera si è aperta una piccola speranza da parte mia perché li ho visti bene, erano reattivi”.