Del Genio: "Non serviva il Benevento per capirlo, in difesa alternative non rispondono"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio dopo il test col Benevento: "Spalletti già sapeva della differenza in alcuni ruoli, non aveva bisogno di Napoli-Benevento. Il problema si manifesta chiaramente in difesa, non invece in centrocampo ed in attacco. In attacco hai sempre fuori elementi forti come Mertens, Ounas o Petagna, a centrocampo puoi mettere i vari Anguissa o Lobotka ed Elmas. In difesa invece se va fuori uno il livello è diverso: ci fidiamo di Rrahmani, arriviamo a 5, per arrivare a 7 hai bisogno di Malcuit e Juan Jesus che non danno risposte positive ma vengono da anni di inattività e dobbiamo dargli tempo".