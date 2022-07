Del Genio non si fida di Dybala: "Ha saltato 37 partite in due anni segnando meno di Mertens"

Paolo Del Genio nel filo diretto su Kiss Kiss Napoli frena il dispiacere dei tifosi per il mancato arrivo di Dybala

Paolo Del Genio nel filo diretto su Kiss Kiss Napoli frena il dispiacere dei tifosi per il mancato arrivo di Dybala: "Io non corro dietro i grandi nomi perché non rappresentano la filosofia del Napoli. Dybala nelle ultime stagioni ha saltato 37 partite e ha segnato meno di Mertens. Poi è chiaro che se dovesse fare bene con la Roma sarò il primo a dispiacermi per il suo mancato arrivo ma per ora aspettiamo e calma coi giudizi. Fossi stato nel Napoli non l'avrei proprio cercato e sarei andato avanti con la solita filosofia degli Anguissa, dei Kvara e degli Olivera".