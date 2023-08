Del Genio non vede Raspadori centravanti: "Può andar bene in altre squadre, non nel Napoli"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri'.

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Il Napoli su Telecapri': "Contro il Girona nell'ultima mezzora, dopo aver cambiato tutta la formazione, si è visto un altro sport rispetto a quello visto nella prima ora di gioco. Da quel momento si è migliorato in tutti i ruoli, tranne uno: la punta centrale, togliendo Simeone e inserendo Raspadori.

Simeone quando fa il centravanti ti fa venire quel dubbio se possa essere Raspadori un centravanti. Quando vedi Simeone vedi l'abc della prima punta, quando invece vedi Raspadori no, si parla di interpretazione del ruolo. Raspadori centravanti può andare bene quando le squadre funzionano a meraviglia, come Mertens nel Napoli di Sarri, invece questo Napoli ha bisogno del centravanti su cui appoggiarsi e non solo per la stoccata finale".