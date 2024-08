Del Genio: “Non vede Raspadori in quel ruolo, dispiace iniziare con una scelta non di Conte”

"Il tecnico l’ha detto che non lo vede in quel ruolo, quindi è un adattamento".

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Sfida col Modena? Conte l’ha preparata sicuramente bene come ha lavorato molto bene in entrambi i ritiri. Mi dispiace solo che si è lavorato con un 30% di giocatori che non resteranno a Napoli. Purtroppo il mercato così funziona ed è una cosa orrenda del calcio italiano. Penso che a chi piace il calcio detesta il mercato.

Sarà Raspadori il titolare nelle prime due partite ufficiali? Penso proprio di sì. Mi dispiace che bisogna iniziare la stagione con una scelta che non è proprio la scelta di Conte. Il tecnico l’ha detto che non lo vede in quel ruolo, quindi è un adattamento. Speriamo che il più presto possibile si possa risolvere. Raspadori può far bene e fare gol intendiamoci, ma non credo e soprattutto non lo crede Conte che possa essere la soluzione definitiva. C’è anche Simeone, anche se la sua posizione è in dubbio, che potrebbe giocare. Ci farei qualche pensierino per il Cholito titolare a Verona”.