Del Genio: “Nuova posizione per Kvara? Ricorderei a tutti i gol contro Sassuolo e Atalanta”

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: "Nuova posizione per Kvaratskhelia? Ricorderei a tutti i gol a Reggio Emilia col Sassuolo e in casa con l’Atalanta, Kvara ha fatto quei gol perché guardava la porta.

Se riceve palla spalle alla porta, secondo me va un po’ in difficoltà. Quindi inizialmente è meglio farlo partire dall’esterno per poi puntare l’avversario ad accentrarsi".