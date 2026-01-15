Del Genio: “Occhio al 4º posto! Difficoltà ogni 3 giorni, Hojlund e Neres non potevano giocare…”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Canale 8 e ha commentato il pari del Napoli contro il Parma: “E’ fuorigioco punto, sfortuna sì ma fino a quando sarà così senza la luce allora verranno sempre segnalati. Il Napoli ha tante difficoltà, oggettive, in primis a giocare ogni 3 giorni. In attacco Hojlund non doveva giocare, non era in condizione di giocare. Neres non doveva subentrare e senza loro due il Napoli é pericoloso intorno allo 0. Lucca zero, Lang non andava sostituito per me, ma visto questo bisognava subito intervenire sul mercato ma non può farlo per il blocco.

Sono una serie di problemi che ci devono far riflettere, non li risolveremo tutti e quindi sgraniamo gli occhi: serve la qualificazione Champions e non è assolutamente garantita ed è un rischio concreto. Non illudiamoci dopo una grande partita di essere i più forti, ma siamo i più forti solo in certe condizioni altrimenti questa stagione diventa una mazzata terrificante. Attacco? Lang e Lucca sono a 1 gol a testa, Elmas e Politano a 0 gol, dove saremmo migliorati? Si dipende da McTominay che aveva pure segnato ma mica può farlo sempre e da Hojlund e Neres che neanche potevano giocare”.