Del Genio: "Offerta irrinunciabile? Non vale solo per il Napoli ma per tutto il calcio italiano"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Offerta irrinunciabile? Ormai non vale solo per i giocatori del Napoli, ma per tutto il calcio italiano. Bisogna guardare lo scenario completo e ci sono trattative per quasi tutti i migliori giocatori anche delle rivali. Il calcio italiano non regge la competizione e se una inglese o il Psg e le altre big vogliono un giocatore poi lo riescono a prendere. Bisogna vedere cosa sta succedendo anche altrove per avere un quadro preciso".