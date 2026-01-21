Del Genio: "Oggi siamo da metà classifica in Serie A e fuori dalla Champions"

Paolo Del Genio, giornalista, a Canale 8 ha commentato il pari del Napoli contro il Copenaghen nella notte Champions di ieri: "Se le premesse sono quelle di una gara importante, la più importante dell'anno, e poi nel secondo tempo ci mettiamo la copertina e ci addormentiamo, allora le due cose non vanno nella stessa direzione. Ma parlo proprio di testa, ed è inaccettabile. Di tattico non c'è nulla da dire. La superiorità era evidente. Loro sono una squadra debole, modesta. Quella partita dovevi solo vincerla. Serviva il secondo gol, il terzo, anzi miglioravi anche la differenza reti e tornavi a casa. Tutto quello che è successo è inaccettabile.

Alcuni giocatori hanno una condizione mentale inaccettabile. Un difensore del livello di Buongiorno non può non conoscere i verbi aspettare, accompagnare, non può un giocatore del suo calibro fare quelle cose. Io sinceramente a questo punto veramente non so se essere ottimista per il futuro. Sarebbe da folli esserlo. E da incompetenti. La situazione generale è troppo negativa. Quando si è fatto male Lang abbiamo pensato al mercato che se lo vendi prendiamo qualcuno che possa servire. Ma se si è fatto male ora si blocca anche il mercato. Ora siamo in una condizione da metà classifica in A e da eliminazione in Champions, non di più".