Del Genio: "Olivera non è adatto a giocare largo nel calcio di Conte! Vi spiego"

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Olivera non è adatto a fare il quinto nel calcio di Conte. Corre tanto, suda tanto, ma dal punto di vista della qualità lascia un po' a desiderare, non ha il tiro, non ha grandissima qualità negli ultimi metri di campo.

Io sono molto curioso di vedere questo Napoli come sviluppa, come si muove, ma molto dipenderà dalla prima punta. Tipo se arriva Lukaku dobbiamo aspettarci qualche palla addosso al centravanti, con tutti gli altri a inserirsi alle sue spalle. Mentre se arriva un altro tipo di attaccante credo che il Napoli svilupperà in maniera diversa".