Del Genio: "Osimhen assenza clamorosa, con lui si partiva sempre 1-0"

Il giornalista Paolo Del Genio interviene a Canale 8 per analizzare la gara del Maradona: "Giustamente Conte ha parlato dei pochi gol del Napoli. Non si segna perché si costruisce poco, anzi in alcuni momenti della stagione il Napoli è stato anche cinico. Perché si costruisce poco? Per la manovra, per il coraggio di attaccare con più uomini o perché i tre attaccanti non si completano bene?

L'xG di Politano è 0.1, non so se ci sia in giro un attaccante con numeri così bassi. In proiezione il tridente segnerà 27-28 gol a fine stagione, pochi. Allora perché non provare qualcuno tra le alternative? Nell'entusiasmo del primo posto per nove giornate abbiamo dimenticato di dire che tra i tre che mancano rispetto all'anno dello scudetto manca Osimhen con cui si partiva sempre 1-0. Ha fatto 26 gol, metteva le partite in discesa, c'è un gap clamoroso, di una ventina di punti, con Osimhen. Senza di lui, arrivava a una settantina di punti due anni fa".