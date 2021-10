Del Genio: "Osimhen e Lozano spine nel fianco della difesa alta di Italiano"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', partendo dalla gara di domani tra Fiorentina e Napoli: "Italiano fa più o meno fa la stessa cosa che faceva con lo Spezia, pressa alto aggressivo e comincia l’azione dal basso. E’ forse l’allenatore in Italia che più volte fa fare il retropassaggio al portiere per far iniziare l’azione pulita. Contro il Napoli questa difesa molto alta potrebbe essere un problema con Osimhen e Lozano. Credo che giocherà proprio il messicano e non credo Ounas, anche se per le caratteristiche potrebbe anche lui essere utile. Con il rientro di Mertens il problema sarà di Petagna, se il belga si alternerà con Osimhen, se invece se lo farà con Zielinski allora i minuti saranno di meno per Elmas e Ounas.

Europa League? Dobbiamo provare a vincere il girone e dobbiamo vedere se sono in grado di farlo le alternative, che potrebbero avere motivazioni maggiori rispetto ai titolari. Questi ultimi non hanno un calo di tensione quando l’avversario è il Leicester, ma potrebbero averlo quando sono ad esserlo Spartak e Legia. Dopo la sosta le rotazioni si potrebbero fare proprio nella sfida doppia contro i polacchi e non contro Torino e Roma che sono sicuramente più forti.

Il dopo Napoli-Verona? Il risultato fu un disastro e il silenzio stampa fu ancora peggio. Tutti abbiamo capito che per dimenticare quel risultato non sarebbe bastato neanche il precampionato, ma le partite. Per fortuna quest’anno ci sono state tutte vittorie in campionato e questo è stato fondamentale. L’entusiasmo non deve essere eccessivo, ma certamente non può essere passato dopo la sconfitta di giovedì.

Rosa migliorata? A centrocampo e in attacco il Napoli è migliorato, ma in difesa non credo. L’anno scorso per le alternative ai titolari ci affidavamo a Hysaj e Maksimovic, adesso se si contano le presenze negli ultimi anni di Malcuit, Juan Jesus e Ghoulam non fanno un decimo delle presenze di quelli che sono andati via. E’ la migliore difesa del campionato che si affida solo a quei quattro: Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui, visto che Manolas non sta andando bene”.