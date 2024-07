Del Genio: "Osimhen resta? Impossibile, va a finire che lo svenderai o lo perdi a zero!"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio intervenuto a Kiss Kiss Napoli ha commentato l'affare Osimhen: "Qualcuno ha scritto che Osimhen può restare un altro anno a Napoli, ma questo è impossibile non solo per l'ingaggio elevato ma anche perché Osimhen ha il contratto in scadenza nel 2026 quindi se resta o va svenduto la prossima estate ad un anno dalla scadenza o addirittura va via a zero tra due anni. De Laurentiis deve venderlo adesso, ma visto che non gioca neppure le amichevoli gli altri club sanno bene che deve andar via e chiedono lo sconto rispetto alla clausola".