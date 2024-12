Del Genio: "Ottimo Napoli, mi auguro non si faccia confusione nel racconto di questa gara"

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli la vittoria del Napoli contro il Torino: "Ottimo Napoli davvero oggi, poco da dire. Mi auguro non si faccia confusione nel racconto di questa partita, è vero ancora 1-0 ma niente il solito Napoli.

Il Napoli ha avuto tante opportunità per chiuderla, praticamente non ha mai rischiato, tranne per un’occasione nel primo tempo che tra l’altro era fuorigioco, di subire gol. Quindi una grande prova difensiva contro il Torino, che qualcosa costruisce sempre. E una prova anche di qualità, perché tante belle giocate, con gli attaccanti Kvaratskhelia, Lukaku e Politano che hanno fatto tutti e tre un’ottima partita. Hanno fatto assist, prodotte azioni pericolose e sfiorato il gol, è stato soprattutto Milinkovic Savic a negare al Napoli una vittoria più tranquilla, che avrebbe chiusa la gara prima. C’è stata la solita ansia finale perché il risultato era in bilico, però in campo il Napoli ha fatto tutto quello che doveva fare. Spero non ci sia il solito racconto: il solito Napoli cinico, oggi non lo è stato, in passato lo è stato e le statistiche lo confermavano. Il Napoli ha costruito ha giocato sempre con in tempi giusti, il palleggio giusto e le verticalizzazioni giuste, mantenendo una manovra sempre di qualità ed uscendo bene dietro. Oggi è un Napoli che mi piaciuto, da qualche settimana dava evidenti segnali di crescita e sono stati confermati oggi”.