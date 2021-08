Del Genio: "Ounas? Sarebbe incomprensibile l'addio in prestito. A Genova già cortissimi"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul possibile addio di Adam Ounas, cercato dal Marsiglia: "C'è perplessità perché si parla di un prestito, allora viene da chiedersi: perchè. A Genova si rischia di essere già contati tra centrocampo ed attacco. Ounas è oggettivamente migliorato in questi anni, non sappiamo fino a che punto perché dovremmo vederlo in gare ufficiali col Napoli, ma pure con potenzialità inespresse può portarsi punti in quelle gare bloccate dove subentra. E questo è un campionato che si gioca sui punticini per entrare o meno in Champions. Se la cessione porta soldi per completare l'organico posso capirla, ma in prestito si fatica a capire ed alcuni si arrampicano sugli specchi per spiegarla".