Del Genio: "Pareggio giustissimo, partita deludentissima. Il Napoli è in profonda crisi"

Il giornalista, Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss per analizzare la gara finità in parità contro il Genoa. Queste le sue parole: "Pareggio giustissimo, partita deludentissima. Il Napoli è in profonda crisi. In questo momento non si vedono nemmeno vie d'uscita, dal punto di vista del gioco questa squadra sembra chiusa in se stessa, bloccata, i calciatori non riescono mai a fare con serenità la giocata giusta. Questa è davvero una situazione difficile, il calcio è anche questo, arrivano le stagioni in cui va tutto storto. La situazione in classifica è preoccupante, non ho mai pensato allo Scudetto, c'è stato un ottimismo smisurato per il titolo in campionato mentre per un piazzamento in Champions, gli azzurri hanno tutte le carte in regola per lottare. Alla fine di questa stagione, credo che ci saranno tanti volti nuovi, il ciclo è finito. I calciatori sentono la fatica addosso di giocare con questa maglia, stiamo a novembre è qualcosa si dovrà fare per salvare la stagione, l'unica cosa buona è la sosta".