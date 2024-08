Del Genio: "Parole di Conte giuste, solo chi non vuol bene al Napoli nasconde la verità"

"Il tecnico ha detto con grande chiarezza ed onestà che ci sono mille difficoltà".

Il giornalista Paolo Del Genio ha commentato su Facebook la conferenza di Antonio Conte alla vigilia di Verona-Napoli, esordio in campionato: "Il tecnico ha detto con grande chiarezza ed onestà che ci sono mille difficoltà. Organico da rivoluzionare quasi totalmente.

'Siamo in un momento molto complicato e bisogna dirlo ai tifosi'. Questo in sintesi il concetto espresso. Per me parole giuste quelle usate da Conte. Solo chi non vuole il bene del Napoli può continuare a nascondere la verità. Forza Napoli".