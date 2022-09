Del Genio perplesso: “Ma Spalletti fa sul serio su Kvara? Crea dal nulla e mai stato egoista…”

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle dichiarazioni di Spalletti sull’egoismo di Kvaratskhelia

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sulle dichiarazioni di Spalletti sull’egoismo di Kvaratskhelia: “Io gli ho messo 8 in pagella, gli direi continua così. Spalletti dice qualche volta sbaglia la decisione finale, ma lui lì ci arriva, solo per merito suo inventando dal nulla delle situazioni importantissime, altri non ci arriverebbero neanche lì. Se vogliamo chi fa il compitino e non fa mai niente, allora quei giocatori lì non sbaglieranno mai nessuna decisione perché non ci arriveranno mai a determinare. Se scegliesse sempre bene vincendo 4-0 da solo, finisce al Real Madrid a gennaio, lasciamolo anche sbagliare qualcosa. Più egoista di Politano? Ma assolutamente no. Una volta su 15 azioni forse ho detto poteva passarla, non di più. Forse Spalletti lo dice per pungolarlo, ma se fa sul serio… E’ una cosa delicata, pericolosa, lo puoi pungolare ma anche condizionarlo, io non direi proprio nulla perché così si finisce per condizionarlo. Non freniamo il talento! Altri lì non ci arrivano neanche”