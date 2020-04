Del Genio: "Petagna buon giocatore, ma è da top club? Deve migliorare in una qualità"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Kiss Kiss Napoli alla trasmissione Radio Goal: "Petagna è un buon giocatore, bisogna vedere se è da top club, da squadra di coppe europee o se è forte ma di un livello più basso. Questo deve dimostrarlo sul campo. Deve migliorare un po' in area di rigore, per il resto è un giocatore di primissimo livello per come difende palla e fa salire la squadra".