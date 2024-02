Del Genio: "Politano-Simeone, ma quale egoismo? Sono due errori tecnici, la scelta è giusta!"

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato delle due occasioni sbagliate nel finale a Cagliari

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Telecapri, ha parlato delle due occasioni sbagliate nel finale a Cagliari: "Sto leggendo in giro i tifosi parlare di egoismo in merito alle occasioni di Politano e Simeone. Secondo me hanno fatto semplicemente due errori tecnici, doveva essere più preciso Politano e più secco il tiro di Simeone. Erano entrambi in buona posizione per calciare, devono semplicemente fare gol.

Poi Politano non è Messi e Simeone non è Lewandowski. Ma io tutta questa storia dell'egoismo, del mancato passaggio, non la sposo. Rivedendo l'azione, notate che in entrambi i casi c'è un difensore del Cagliari sulla traiettoria di passaggio. Se l'avesse intercettato avremmo detto tutti la stessa cosa: "Perché non ha tirato?!". Io questi passaggi non li vedo molto facili".