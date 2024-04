Del Genio: "Possanzini? Sarebbe un grande rischio, non lo vedrei bene"

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

“Possanzini al Napoli? Sarebbe un rischio grande e non lo vedrei bene, io mi auspico che il Napoli possa mettere sul mercato una cifra e deve andare sul mercato prendendo giocatori per tornare grandi. Il Napoli deve tornare immediatamente ad essere competitivo e lo può fare investendo soldi. La garanzia sarebbe Conte o mi piacerebbe anche Italiano dandogli una squadra forte. Il Napoli non vale più della Fiorentina oggi e Italiano non verrebbe se la squadra non migliorasse. Il Napoli ha solo Osimhen in più della Fiorentina. Se De Laurentiis mostra a Conte o a Italiano un progetto che preveda il Napoli superiore a Milan, Inter e Juve allora accetterebbero".