Del Genio: "Possesso palla Fiorentina? Strategie diverse, Spalletti ha Osimhen"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha analizzato la gara di ieri vinta dal Napoli a Firenze: "La Fiorentina ti viene addosso, ovvero ti prende alta, ci provi col fraseggio ma loro avendo la linea alta e tu Osimhen sei tentato sempre di lanciarlo. Il possesso non significa essere più pericoloso, il Napoli non è stato meno pericoloso della Fiorentina, dipende dalle strategie, i numeri vanno letti ed analizzati.

Mario Rui? Molti analizzano con preconcetti, l'errore di Mario Rui porta reazioni, quelli degli altri invece no. Per giudicare bene una partita bisogna dimenticare il passato e giudicarli solo per quella singola partita. Pure se sbaglia koulibaly, bisogna dirlo, non perdonarlo per la storia che ha mentre Mario Rui per dei limiti non viene giudicato a volte positivamente quando finora ha fatto una buona stagione".