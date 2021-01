Del Genio presenta la gara: "Bisognerà sbloccarla, all'andata decisa da cambi che ora non ci sono"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha presentato la sfida di domani contro il Parma: "Il Parma ha una brutta classifica, è tornato D'Aversa che è più difensivista rispetto a Liverani che l'aveva sostituito. Si metterà più basso, linee più stretto, meno possesso, calcio più diretto, ha ottenuti buoni risultati così e si presenta quindi la partita dove devi fare gol presto perché altrimenti sbatterai sul muro di una squadra che farà densità in area. All'andata fu così, poi i cambi furono determinanti con l'ingresso di Osimhen. Ora abbiamo Politano, gli attaccanti non credo siano già in condizione. Alternative? Quando ci saranno Osimhen e Mertens in condizione, Gattuso potrà avere più scelte dall'inizio ed anche tanti cambi offensivi che ora non ci sono. E' una difficoltà quando ci sono tante partite. L'Atalanta che affrontiamo, per tre volte a febbraio, ha un parco attaccanti di 6 elementi, 7 con Lammers se non lo vendono. Pessina, Ilicic dietro Zapata ed hanno Muriel, Miranchuk, Malinovski più Lammers e quindi può fare cambia quando vuole, dall'inizio e non solo. Va detto, non per difendere Gattuso che ho criticato molto, ma bisogna dire tutto".