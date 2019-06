Del Genio: "Prima punta? Con James l'idea può essere di far migliorare tutti quelli che ci giocano intorno"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sui movimenti in attacco: "James è un centrocampista offensivo, un trequartista, il Napoli credo voglia così puntare a far giocare meglio tutti gli altri che ci giocano vicino. Lozano invece è diverso, pur non essendo una prima punta è più un finalizzatore perché si inserisce e attacca la porta. James è un giocatore di palleggio, verticalizzazioni e assist. Insieme, se il Napoli riuscisse nel miracolo di prenderli entrambi, formerebbe un'accoppiata fantastica con uno che lancia e uno che va in porta. Prima punta? I gol si possono fare in tanti modi, se migliora così tanto la manovra con Insigne, James e Mertens o Lozano, ti fanno 15 a testa e Milik 20 allora i gol sono arrivati. Io prenderei pure una punta, al limite resterebbe Inglese per non avere solo una punta centrale. Pure Mertens ha giocato da prima punta, ma dobbiamo aspettare per capire, ma non credo vogliano dare problemi a Milik e poi se fanno l'investimento per James o Lozano non credo possano prendere uno meglio di Milik che costerebbe 50mln almeno e 6-7 di ingaggio".