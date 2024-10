Del Genio: "Problema arbitri è a monte! I vertici devono capire che così perdono soldi..."

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista di Canale 8 e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Linea Calcio': "Maresca e Guida sono bravi, ma per il resto non sono uno che ha l'arbitro preferito o che ha preso di mira qualche arbitro. A me il sistema non piace. Il problema non possono essere quelli che vanno a eseguire le cose. Il calcio oramai è diventato un fatto economico. L'unica cosa che non si può discutere è che quando girano tanti soldi c'è sempre la tentazione di fare cose poco lecite. Negli scandali più grandi del calcio sono stati coinvolti dirigenti UEFA e FIFA, semplicemente perché ci sono molti soldi in ballo.

Ho la consapevolezza che le battaglie che facciamo non è che possano produrre nessuno stravolgimento, ma qualcosa otteniamo se ne parliamo in tanti. Se noi pensiamo di portarli sul terreno della battaglia per la sportività perdiamo, invece dobbiamo fargli capire che perdono soldi. Bisogna capire la forma mentis: se pensano solo ai soldi devi fargli capire che andando avanti così perderanno soldi".