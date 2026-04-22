Accostato al Napoli prima di Milinkovic, Suzuki: "Non so se in estate rimarrò a Parma"

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Il portiere giapponese nell'estate scorsa fu accostato anche al Napoli, prima dell'arrivo in azzurro di Milinkovic-Savic.

Zion Suzuki, portiere del Parma, ha parlato a margine di un Meet&Greet con i tifosi della squadra emiliana. Di seguito le dichiarazioni, raccolte da ParmaLive.com, del portiere giapponese che nell'estate scorsa fu accostato anche al Napoli. L'estremo difensore dei ducali riparte dall'ultima partita, quella vinta a Udine nel fine settimana di Serie A: "Sono molto contento del risultato, è stata la prima vittoria per me da quando sono tornato in campo. E ho anche ottenuto un clean sheet, è molto importante per me".

Adesso qual è il vostro obiettivo per il finale di campionato?

"Sicuramente prima di tutto dobbiamo assicurarci il nostro posto in Serie A, ma possiamo ancora migliorare la nostra posizione rispetto alla scorsa stagione. Dobbiamo continuare a vincere più che possiamo per finire bene la stagione".

Crede che ai Mondiali i tifosi del Parma sosterranno il Giappone?

"Sì, vorrei che loro tifassero per me ovviamente. La mia esperienza qui sarà molto utile ai Mondiali. Naturalmente ora devo concentrarmi sul Parma, ma dopo la stagione avremo una competizione molto importante e voglio essere pronto".

Quanto è stato difficile recuperare dall'infortunio?

"Molto. Sono tornato in campo e ho fatto qualche errore, ma giocando di più mi sentirò meglio. Ora posso aiutare la squadra. È stata la prima volta in cui mi sono infortunato abbastanza seriamente, ma ero molto concentrato su quello che potevo fare. Il periodo del mio recupero è stato molto formativo e sarà utile per il futuro. Ora però è tempo di fare buone prestazioni sul campo".

Che differenze sentite rispetto alla scorsa stagione?

"Come squadra, credo che siamo cresciuti molto rispetto alla scorsa stagione, specialmente dal punto di vista difensivo grazie a cui abbiamo vinto diverse partite".

Quest'estate rimarrà al Parma?

"Non lo so, nessuno conosce il futuro: ora il mio focus è solo sul Parma e questo è quanto. Le voci? Sì, ho letto qualcosa: penso che per i giocatori possa essere una cosa positiva, perché se giochi bene, molti club vogliono acquistarti. Io voglio fare prestazioni sempre migliori".

Quindi come immagina il suo futuro?

"Voglio giocare i Mondiali, e se gioco bene magari potrò fare un grande passo, non so... ma io sono concentrato solo sul giocare qui e poi sui Mondiali. La Premier League? Mi piace, ma mi piace anche giocare qui e sono molto soddisfatto di essere qui".