Torna Rafa Marin? Fabbroni: "Se il Villarreal non lo riscatta, bisogna scegliere tra lui e Marianucci"

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"Gioco lento e prevedibile? È uno dei problemi di questo Napoli. Questo giro-palla stucchevole con le squadre che si chiudono dietro"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto Mario Fabbroni: "Ricordo un meraviglioso Napoli-Cittadella di inizio seconda vita, dove c'erano decine di migliaia di persone. Contro la Cremonese penso che a centrocampo tornino Lobotka e McTominay. Con questa scelta, Anguissa è fuori. E a quel punto Alisson diventa una scelta possibile dal 1'. Si può pensare poi a De Bruyne come spaccapartite. Il cardine di tutta l'operazione è la coppia a centrocampo. Mi aspetto anche Gutierrez e mi piacerebbe rivedere Rrahmani titolare. C'è da capire sulle fasce che partita fare.

Gioco lento e prevedibile? È uno dei problemi di questo Napoli. Questo giro-palla stucchevole con le squadre che si chiudono dietro. La Cremonese avrà un atteggiamento guardingo. Un punto farebbe bene per la lotta salvezza. E quindi devi fare da apriscatole, serve una velocità e verticalizzazione maggiore.

Rafa Marin ritorna a Napoli? Non si era comportato male in Spagna. Non so se ci sarà il riscatto da parte del Villarreal. Se torna con una referenza migliore, può essere un opzione. Poi bisogna scegliere tra Marianucci e Rafa Marin".