Del Genio: "Modulo non va cambiato ma ora mi aspetto due novità in attacco"

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A 'Kiss Kiss Napoli' il giornalista Paolo Del Genio ha risposto alle domande degli ascoltatori su alcuni dei temi principali d'attualità legati al Napoli: "De Zerbi se parte Conte? Uno come De Zerbi come tipologia lo vedrei bene, anche se è sotto contratto col Tottenham. L'allenatore comunque mi piace. Negli ultimi anni è riuscito a esprimere meno la sua idea di calcio rispetto a quando era al Brighton. Lukaku? Col club si era deciso di farlo tornare tra due settimane, vediamo ora che succede dopo questo problema fisico.

Rrahmani? Può tornare con la Cremonese mentre per Di Lorenzo si parla di Como. Modulo? Per me va bene anche questo 3-4-2-1, ma servono due trequartisti, neppure uno. Io punterei anche su Giovane che deve giocare di più e non solo su Alisson".