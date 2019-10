Del Genio: "Problema è atteggiamento, sul gol palla persa mentre col Liverpool finiva in tribuna"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del pareggio del Napoli a Ferrara: "Il problema non è Elmas 5 metri più a destra, ma l'atteggiamento. La squadra scende in campo dicendo 'vabbè questa è la Spal' è così, ad esempio, sul gol Luperto invece di mandarla in tribuna la regala all'avversario. Col Liverpool o il Salisburgo, invece, avremmo buttato palla in tribuna. Si sottovaluta Strefezza, non essendo Manè o Salah, che poi fa l'assist ed arriva il gol, ma loro giocano come facciamo noi quando affrontiamo il Liverpool. La realtà è che pure per battere la Spal serve fare un grande sforzo.