Del Genio protesta: "Mazzoleni al VAR, cosa passa nella testa di Rizzoli? E' una provocazione..."

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha commentato la designazione di Mazzoleni al VAR per Napoli-Inter nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Mazzoleni e il Napoli è una storia lunga. Sembrava finita perché ha smesso di arbitrare, può fare solo il VAR ma spessissimo viene designato per il Napoli. Non so cosa passi nella testa di Rizzoli e non so perché il Napoli è fermo e subisce questa designazione. Mazzoleni col Napoli fa sempre qualcosa che crea polemica. Speriamo che parlando tanto di questo tema qualcosa cambi. La designazione di Rizzoli la definisco provocatoria, più che giusta o sbagliata. E ovviamente inopportuna".