Del Genio: "Ramsey-Rabiot? Enfasi dalla stampa non giustificata dal rendimento degli ultimi anni"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sugli acquisti della Juventus: "Ramsey e Rabiot? Ora sembra che uno vuole parlare male della Juve, ma io ho sempre sottolineato la bravura negli acquisti senza farmi condizionare. In questi due casi direi che sono due discreti acquisti, ma stanno ricevendo un'enfasi dalla stampa che non corrisponde al loro rendimento nelle ultime stagione. E' eccessivo l'entusiasmo per questi due giocatori".