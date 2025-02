Del Genio: "Raspadori ala? Per me è peggio adattare Politano quinto a sinistra"

vedi letture

Il giornalista Paolo Del Genio, a Canale 8 nel corso di Linea Calcio, ha parlato delle possibili scelte tattiche e di formazione di Antonio Conte per la gara di domani. Di seguito le sue dichiarazioni: "Conte ha detto di non mettere giocatori in posizioni non congeniali? Così come qualcuno pensa questo discorso possa essere riferito su Raspadori sull’esterno, però poi Politano quinto a sinistra va bene?

È più forzato Raspadori a sinistra nel 4-3-3 o Politano a sinsitra come quinto nel 3-5-2? Sono entrambe forzate ma per me più la seconda. Ipotesi McTominay esterno sinistro? Ci potrebbe giocare ma le caratteristiche non sono di un giocatore che ti fa lo sprint o ha lo spunto in uno contro uno. Sicuramente può tagliare senza palla, difendere qualche pallone, pure partendo da posizione esterna".