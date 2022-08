Del Genio: "Raspadori, ecco i ruoli che può fare. Mercato in cui ha inciso Spalletti"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento del Napoli

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio ha parlato del momento del Napoli: "Campagna abbonamenti? Alcune sono iniziate prima, quella del Napoli riguarda anche la questione ambientale che cambia spesso a stagione iniziata. Ora c'è parecchia soddisfazione, dopo una delusione, c'è stato uno sbalzo umorale così rapido che non so in quanto possa trasformarsi nei numeri degli abbonamenti. Mi auguro che lo stadio sia sempre pieno, non per il rapporto società-tifosi o meno, ma perché significherebbe Napoli in alto in classifica.

Raspadori? Noi possiamo ipotizzare, l'anno scorso tutti ricordano che quando non giocava Osimhen giocava Mertens e Petagna era un po' la terza scelta, quest'anno senza Osimhen o per sostituirlo c'è Simeone, ma non farà il terzo come Petagna. Raspadori credo non lo vedremo come punta, anche se lo può fare, ma quindi dietro nel 4-2-3-1 o sugli esterni nel 4-3-3, lui gioca in tutti questi ruoli. Non credo ci siano problemi. Il Napoli forse a sinistra è meno coperto con Kvaratskhelia e poi c'è Zerbin, credo avrà spazio da sottopunta ed a sinistra.

Juan Jesus più affidabile di Rrahmani? Non credo, Rrahmani s'è guadagnato il posto, è stato il migliore l'anno scorso, come rendimento non in assoluto, Koulibaly è più forte, ma per me l'anno scorso come rendimento Rrahmani è stato migliore, seguendo in maniera maniacale tutte le partite del Napoli".

Voto al mercato? Non lo so, voti e griglie non mi entusiasmano. Posso dire che l'organico è importante, Spalletti ha la possibilità di fare più moduli e lui gradisce questo perché ama alternare. Un mercato mi pare con un peso notevole di Spalletti vedendo le caratteristiche.

Zanoli? Se guardiamo la storia, finora, nell'organico del Napoli è quello che ha fatto meno finora, è giovane, ha fatto il primo anno in A ma in quel ruolo è evidente la differenza col titolare e dobbiamo dirlo. E' la distanza più ampia, in tutti i ruoli ci sono alternative vicine e in quello forse no, ma c'è Zerbin che può adattarsi se vuoi essere offensivo, ma in una gara in cui pensi solo ad attaccare".