Del Genio: "Regista? Discorso vecchio, Ancelotti abbassa Allan come terzo in impostazione..."

Paolo Del Genio, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal: "Primavera? C'è un ragazzo molto bravo nella primavera azzurra, Zedadka, che ovviamente non è ancora pronto per essere l'alternativa di Ghoulam. Può migliorare ma deve giocare, ci sono lui e Gaetano che sono talenti ma non ancora pronti per entrare nell'organico dei 22. Niente regista basso con Ancelotti? Il Napoli è impostato in maniera diverse, forse alcuni non si sono accorti che è partito Allan come terzo in difesa in aiuto in fase di impostazione, questa cosa del regista difensivo è una cosa vecchia del calcio".