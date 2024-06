Del Genio ribadisce: “Questo gruppo è finito, bisogna cambiare più giocatori possibili!”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri’: “Calzona è sicuramente un bravo allenatore, ma i fatti hanno dimostrato che non era l’uomo giusto per il Napoli. All’inizio sembrava potesse scuotere il gruppo ma poi non ci è riuscito.

Ora la domanda da farci è questa: Conte riuscirà a rianimare questo gruppo così come è formato? Conte è bravissimo, individualmente può rivitalizzare i giocatori, ma io continuo a essere uno dei pochi a dire che questo è un gruppo sfinito, sfaldato, impresentabile insieme. Bisogna cambiare più giocatori possibili!".