Del Genio: "Risposte positive da chi gioca meno, ora le rotazioni sono d'obbligo"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Per tutte le assenze che ci sono state le alternative sono state chiamate in causa e le risposte sono state molto positive, di conseguenza la rotazione nel prossimo tour de force di febbraio è d'obbligo. Sarà importante poter fare di nuovo i cinque cambi, come ha detto più volte Spalletti".