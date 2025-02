Del Genio: "Rosa Inter? La differenza la fanno quei 6, ma non possono giocarle tutte"

Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato della sconfitta dell'Inter a Firenze: "L'Inter ha dato un segnale di vulnerabilità, non di debolezza, perché resta ancora la favorita. La partita ci dice poco, ma ci dice che alcuni giocatori non sono quelli dell'anno scorso, alcuni non sono giovani come Mkhitaryan, Calhanoglu non è ancora dominante come la passata stagione. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan erano il segreto insieme alle punte e gli esterni.

L'Inter ha alternative importanti, è vero, ma per quanto siano importanti, quelli che fanno la differenza sono Lautaro, Thuram, Dimarco, Dumfries ed i tre centrocampisti. Ma se 2-3 di questi vanno in affanno, quale scelta farà Inzaghi quando si renderà conto che non possono fare Champions e Scudetto senza perdere colpi? Va a giocare un quarto di Champions senza big per farli giocare in campionato? Non credo. Per Zielinski, Augusto, Taremi, Arnautovic battezzerà più le gare del campionato, ma avrà lo stesso rendimento? Vediamo anche cosa fa l'Inter, nel calcio dipende dal Napoli fino ad un certo punto, puoi fare anche un finale straordinario ma se l'Inter le vince tutte... è diverso nel calcio da altri sport".