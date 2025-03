Del Genio: "Rosa non è corta, ma manca uno come Kvara! E poi con 4 moduli diversi..."

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Linea Calcio', trasmissione in onda su Canale 8: "Secondo me la rosa del Napoli non è corta corta. Abbiamo scoperto che quelli che non erano mai stati utilizzati poi hanno fatto bene quando sono entrati a causa delle assenze dei compagni. Non ci sono più quei calciatori che da soli possono deciderti le partite. Dopo Kvaratskhelia possono farsi male tutti tranne Neres, invece s'è fatto male Neres.

Il Napoli ha cambiato già quattro sistemi di gioco, invece le rivali del Napoli hanno tutte le mosse previste da inizio stagione, con undici titolari e undici riserve. Atalanta e Inter hanno fatto un mercato con grande precisione. Il Napoli invece ha fatto molti acquisti molto buoni, ma solo piano piano si è provato a capire a cosa potevano portare da un punto di vista tattico".