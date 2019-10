Del Genio: "Salisburgo forte, Napoli ha fatto una vera e propria impresa! Sulla formazione..."

Paolo Del Genio, giornalista Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, ha così commentato la vittoria della Red Bull Arena nel corso della trasmissione Radio Goal: "Il Salisburgo è forte, una di quelle squadre che se vanno avanti non sai dove possono fermarsi in Champions League. Io la parola 'impresa' la uso perché per tante componenti è di tale che si tratta. Il Napoli ha avuto la forza di reagire e vincerla, malgrado gli infortuni, malgrado tante altre cose. Milik in panchina? De Laurentiis aveva detto che giocava, Ancelotti non l'ha fatto neanche entrare. Da questo si capiscono due cose importanti: Ancelotti fa la formazione di testa sua e De Laurentiis che non entra nella formazione perché sa che è una scelta dell'allenatore".