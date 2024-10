Del Genio: "Sbaglia chi si lamenta troppo dopo una vittoria, ma anche chi si entusiasma"

Paolo Del Genio, giornalista, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha fatto il punto della situazione degli azzurri: "Ci sono due partiti, scegliete voi a quale volete iscrivervi. Il partito de 'Le vinciamo tutte 1-0, a me sta bene, non interessa niente, altri tre punti, fieno in cascina, siamo primi'.

Altro partito: 'Ma è possibile che con il Lecce abbiamo dovuto soffrire tanto e pure dopo averla sbloccata a fatica abbiamo rischiato di prendere l'1-1 nel finale?'. Quindi ci sono due partiti che sono su posizioni completamente diverse. Eccedono quelli che si lamentano troppo dopo una vittoria, si sbaglia, una vittoria è sempre una vittoria. E forse eccedono quelli che solo perché il Napoli è primo e sta vincendo tante partite, esagerano come entusiasmo e come ottimismo".